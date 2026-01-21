Gratis openbaar vervoer voor Zuid-Hollanders met minimuminkomen van start

Zuid-Hollanders met een minimuminkomen kunnen vanaf nu gratis gebruikmaken van het regionale openbaar vervoer. De provincie stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor een proef die vier jaar duurt. Het project ging ruim een half jaar later van start dan oorspronkelijk gepland.

De regeling geldt buiten de ochtendspits en in het weekend en is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen. Woensdag reikte gedeputeerde Frederik Zevenbergen op het busstation in Oude-Tonge symbolisch de eerste OV-pas uit aan wethouder Berend Jan Bruggeman van Goeree-Overflakkee.

Niet overal gratis reizen

Niet alle vervoerders nemen deel aan de proef. De meeste NS-treinen en het openbaar vervoer in en rond Den Haag en Rotterdam vallen buiten de regeling. In deze regio’s wordt het OV georganiseerd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en niet door de provincie Zuid-Holland.

Volgens de provincie kunnen 29 van de vijftig gemeenten meedoen aan de proef en een gratis OV-pas verstrekken aan inwoners met een laag inkomen. Goeree-Overflakkee, Katwijk en de Krimpenerwaard zijn inmiddels gestart met de pilot.