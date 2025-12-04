Geschokte reacties na openen kisten Dordtse begraafplaats: 'Vertrouwen is kapot'

Het openen van tientallen grafkisten op begraafplaats Essenhof in Dordrecht zorgt voor geschokte reacties. Woensdagavond maakte de gemeente bekend dat er in het verleden graven zijn geopend, zonder vergunning en zonder instemming van nabestaanden.

"Het is schandalig", vertelt een voorbijganger donderdag aan Hart van Nederland. "Als je wordt begraven, dan moeten ze daar van afblijven." Ook andere mensen reageren verbijsterd. "Het is absoluut niet goed om zo met je burgers om te gaan."

Door de bizarre onthulling vrezen mensen dat het openen van graven ook op andere plekken heeft plaatsgevonden. "Vertrouwen is belangrijk, maar dat is nu kapot. Mensen gaan toch denken of het bij de begraafplaats van hun naasten ook is gebeurd."

Excuses

Wethouder Marc Merx biedt zijn excuses aan voor de opgravingen. "Het is vreselijk om te ontdekken dat er in een bepaalde periode kisten naar boven zijn gehaald, open zijn gemaakt en dat geprobeerd is de ontbinding op gang te brengen. Dat zonder vergunning van de burgemeester. Maar vooral zonder instemming en toestemming van de nabestaanden. Dáár gaat het ons om."

Het probleem bij Essenhof is dat lichamen in de keldergraven niet volledig vergaan, omdat er onvoldoende zuurstof bij de graven kan. Medewerkers hebben daarom zo'n dertig graven geopend en behandeld met stoffen om de ontbinding te bevorderen. Sommige kisten werden wel vier keer geopend.

Oplossing

Volgens Merx had dit nooit mogen gebeuren. "De menselijkheid is uit het oog verloren. Er is vooral gekeken naar het oplossen van problemen, maar we zijn vergeten te denken aan de mensen en nabestaanden."

De gemeente gaat samen met experts op zoek naar een oplossing voor het ontbindingsproces, met instemming en toestemming van de nabestaanden. "En zeker niet gedurende de grafrust. Dat is heilig, daar moet je van afblijven."