Politie houdt man (33) aan voor vernielen 23 graven op Haagse begraafplaats

Crime

Vandaag, 16:30

De politie heeft een 33-jarige man aangehouden voor het vernielen van graven en urnen op begraafplaats Westduin in Den Haag. De man wordt verdacht van grafschennis, in februari en maart gebeurde dat.

Op de begraafplaats aan de Wijndaelersingel werden 23 graven vernield, waaronder een kindergraf. Nabestaanden troffen kapotte grafstenen en omgegooide bloemen aan. Ook urnen raakten beschadigd en het hekwerk bij de begraafplaats werd kapotgemaakt. De politie startte een uitgebreid onderzoek, plaatste camera’s en voerde extra surveillances uit.

Vandaag arresteerde de politie de verdachte in de provincie Limburg. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

