Meer politie en camera's op Haagse begraafplaats na schokkende vernielingen

Bij de Haagse begraafplaats Westduin komt extra politiesurveillance. Ook worden er camera's geplaatst en wordt het hekwerk mogelijk uitgebreid. Het stadsbestuur neemt de maatregelen na een nieuw geval van grafschennis, deze week. Woensdag bleek dat er vijf graven zijn vernield op het terrein aan de Wijndaelersingel, in de wijk Ockenburgh.

Eind februari werden er ook al graven en urnen vernield. Toen werd het toezicht door medewerkers van de begraafplaats al opgevoerd.

In een brief aan de gemeenteraad van Den Haag schrijft het college van B en W donderdag: "Allereerst willen wij vanuit het college onze afschuw hierover uitspreken. Wij kunnen ons niet voorstellen waarom mensen dit doen en we nemen deze zaak dan ook heel serieus."

Het stadsbestuur kijkt of er nog meer maatregelen nodig zijn op lange termijn en heeft aangifte gedaan van beide gevallen van grafschennis.

