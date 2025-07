Daklozen Den Haag krijgen cadeaubon voor nieuwe tent na NAVO-top: ‘Wrang gebaar’

Tijdens de NAVO-top in Den Haag zijn tientallen dakloze mensen uit de bossen rondom het World Forum gehaald. Volgens Omroep West hebben zij van het Leger des Heils cadeaubonnen gekregen, onder meer om een nieuwe tent te kopen als hun eigen tent was zoek geraakt. Belangenorganisatie Straat Consulaat noemt het een wrang gebaar.

" Het legt pijnlijk bloot hoe kapot het systeem om dakloosheid aan te pakken is", zegt Jan de Vries van Straat Consulaat.

Om veiligheidsredenen werden de afgelopen weken zo’n veertig dak- en thuislozen tijdelijk opgevangen in een leegstaand schoolgebouw. Ook moesten circa 35 dakloze gezinnen hun hotelkamers afstaan aan buitenlandse gasten en elders ondergebracht worden. Na de top trokken veel mensen weer terug naar hotels of de bossen, soms zonder eigen spullen.

In Maastricht worden daklozen opgevangen in een oude gevangeniscel en daar zijn ze dolblij mee:

1:57 Daklozen dolblij met eigen cel in oude gevangenis Maastricht

'Nobel gebaar'

De gemeente Den Haag noemt het uitdelen van cadeaubonnen een ‘nobel gebaar’, maar volgens De Vries maakt het vooral duidelijk dat er geen structurele oplossingen zijn. "Buitenslapen is hier verboden. Het is wachten op de eerste boetes."

De gemeente zegt tegen Omroep West dat het verbod op buiten slapen is bedoeld om toeristisch kamperen tegen te gaan en dat er voor daklozen een gedoogbeleid geldt. Ook zouden gesprekken zijn gevoerd om mensen naar opvang, zorg of hun thuisland te begeleiden. Hoeveel dat daadwerkelijk heeft opgeleverd, is nog niet duidelijk.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Schrijnend contrast

Volgens Straat Consulaat toont de NAVO-top vooral het schrijnende contrast aan. "Voor een prestige-evenement is alle tijd, geld en energie beschikbaar, terwijl dakloze mensen in deze stad nauwelijks perspectief hebben. Dat is pijnlijk zichtbaar geworden."