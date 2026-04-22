Enige stadsbrouwer Delft verdwijnt om bouwplannen: 'Dit mag niet verloren'

Gaat de enige stadsbrouwerij van Delft verloren? Die kans is heel aannemelijk. Het bedrijf, De Koperen Kat, van Rolf Katte moet wijken voor nieuwbouw en innovatieve (maak)industrie. Alle alternatieve plekken zijn niet geschikt, want waar heb je plek voor talloze koperen ketels, een bar en meer?

Ondertussen kruipt de deadline van juni 2028 dichterbij en zit Rolf met de handen in het haar. En zijn dochters ook, want zij willen het bedrijf graag voortzetten. Maar iets overnemen dat waarschijnlijk gaat verdwijnen, dat heeft weinig nut. Gloort er nog hoop? "Ik geeft het 5 procent", verzucht Rolf. "Er komt nog een onderhandeling maar daar heb ik weinig vertrouwen in en van deze locatie moeten hier sowieso weg."

Haken en ogen

Rolf vindt het eeuwig zonde als dat echt zou gebeuren. "We hebben zoiets moois hier, zo veel mensen die elkaar hebben leren kennen hier, zo veel samengebracht. Dit mag niet verloren." Een nieuwe plek, als die er al is, moet ook snel komen. Want over 2 jaar loopt het contract af maar over een jaar moeten ze al verhuisd zijn. Want het brouwen moet dan ook weer opgestart worden en dat is een kwestie van maanden. Kortom: een hoop haken en ogen.