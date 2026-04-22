Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Enige stadsbrouwer Delft verdwijnt om bouwplannen: 'Dit mag niet verloren'

Beleid

Vandaag, 22:31

Link gekopieerd

Gaat de enige stadsbrouwerij van Delft verloren? Die kans is heel aannemelijk. Het bedrijf, De Koperen Kat, van Rolf Katte moet wijken voor nieuwbouw en innovatieve (maak)industrie. Alle alternatieve plekken zijn niet geschikt, want waar heb je plek voor talloze koperen ketels, een bar en meer?

Ondertussen kruipt de deadline van juni 2028 dichterbij en zit Rolf met de handen in het haar. En zijn dochters ook, want zij willen het bedrijf graag voortzetten. Maar iets overnemen dat waarschijnlijk gaat verdwijnen, dat heeft weinig nut. Gloort er nog hoop? "Ik geeft het 5 procent", verzucht Rolf. "Er komt nog een onderhandeling maar daar heb ik weinig vertrouwen in en van deze locatie moeten hier sowieso weg."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Haken en ogen

Rolf vindt het eeuwig zonde als dat echt zou gebeuren. "We hebben zoiets moois hier, zo veel mensen die elkaar hebben leren kennen hier, zo veel samengebracht. Dit mag niet verloren." Een nieuwe plek, als die er al is, moet ook snel komen. Want over 2 jaar loopt het contract af maar over een jaar moeten ze al verhuisd zijn. Want het brouwen moet dan ook weer opgestart worden en dat is een kwestie van maanden. Kortom: een hoop haken en ogen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.