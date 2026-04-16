Buiten alcohol drinken? Dat mag op steeds minder plekken

Beleid

Vandaag, 18:39 - Update: 12 minuten geleden

Een biertje drinken met je vrienden in een park? De gemeente Eindhoven verbiedt het op steeds meer openbare plekken. Drink je daar toch alcohol, dan riskeer je een boete van 110 euro. Is dit het toppunt van betutteling of een prima maatregel tegen overlast? De meesten vinden het laatste, blijkt uit een peiling onder het Hart van Nederland-panel.

66 procent is voor alcoholverboden in de openbare ruimte, zoals op pleinen, in parken of in binnensteden, terwijl 31 procent ertegen is. De meeste reageerders, 83 procent, drinkt zelf nooit in de openbare ruimte.

Overlast

Twee derde van het panel zegt weleens overlast te hebben door mensen die alcohol drinken in de openbare ruimte. Slechts 3 procent geeft aan daar dagelijks last van te hebben en bijna een kwart heeft er een paar keer per jaar last van. Een derde heeft die overlast nooit.

Volgens Sandra van Ginniken, expert bij STAP, is het niet gek dat gemeentes steeds vaker kiezen voor een alcoholverbod voor openbare ruimtes, zie je in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

