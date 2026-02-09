Eén misstap, overal geweigerd: Eindhoven voert horecaverbod in

Na Den Bosch, Tilburg, Roosendaal en Oosterhout voert nu ook Eindhoven een collectieve horecaontzegging (CHO) in. Maandag werd bekendgemaakt dat onrustzoekende stappers in Eindhoven het risico lopen geen enkel horecabedrijf in de stad meer binnen te komen.

Eindhoven is al enkele jaren bezig met de invoering van een CHO, maar door privacywetgeving duurde dit langer dan gehoopt, vertelt Ruud Bakker, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Eindhoven, tegen Hart van Nederland. Er moesten veel protocollen worden doorlopen en de burgemeester van Eindhoven moest de maatregel ondertekenen.

Safe Point-sticker moet drempel verlagen om hulp te zoeken, zoals te zien in deze video:

Afschrikken

Met de maatregel hoopt Bakker dat stappers worden afgeschrikt en dat er een veilige sfeer in de stad ontstaat. Tegelijkertijd benadrukt hij dat hij hoopt de ontzegging aan niemand te hoeven opleggen. "Want het is nooit leuk om aan je vrienden te moeten zeggen dat je niet mee kan omdat je een horecaverbod hebt."