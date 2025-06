Barendrecht legt islamitisch centrum dwangsom op na illegale bijeenkomsten

De gemeente Barendrecht legt het Islamitisch Centrum Barendrecht (ICB) een dwangsom op van 20.000 euro. Het bedrag moet worden betaald als het centrum niet binnen twee weken stopt met het organiseren van religieuze activiteiten in een bedrijfspand in de wijk Bijdorp.

Het gebedshuis heeft niet de juiste vergunning voor het bedrijfspand in de Barendrechtse wijk. Daarom mogen er in het ICB geen religieuze activiteiten plaatsvinden. Na een waarschuwing van de gemeente op 13 mei is het centrum volgens de gemeente niet gestopt met het organiseren van de bijeenkomsten. Daarop besloot het college de dwangsom op te leggen, meldt de gemeente woensdag.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

In bezwaar

Vertegenwoordigers van het ICB laten weten in bezwaar te gaan tegen de stap van de gemeente. De organisatie deed al aan religieuze activiteiten toen de regels in april werden aangepast, stellen zij. Volgens die regels zijn er op het terrein waar de moskee is gevestigd alleen bedrijven toegestaan. "Maar je kunt de spelregels niet veranderen tijdens het spel", vindt het centrum. Het is de bedoeling dat de moskee onderdeel wordt van het centrum, dat ook andere maatschappelijke activiteiten wil organiseren.

Het ICB vindt daarnaast de termijn van twee weken te kort, omdat die geen kans geeft de bezwaarprocedure af te wachten. Daarom wil de organisatie via de rechter een langere termijn afdwingen.

De moskee is volgens het ICB de eerste van Barendrecht. De organisatie haalde naar eigen zeggen 1,5 miljoen euro op voor het opstarten van het religieuze centrum. Een petitie tegen de komst van de moskee werd bijna 3900 keer ondertekend.

ANP