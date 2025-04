SGP en JA21 willen verbod op versterkte gebedsoproepen moskeeën

SGP en JA21 willen dat het verboden wordt om via luidsprekers op straat op te roepen tot gebed. De twee oppositiepartijen dienen daarvoor een initiatiefwet in. Volgens hen zorgt de islamitische gebedsoproep, die in sommige wijken te horen is, voor onrust en vervreemding.

De partijen vinden dat de islam zo "een dominante plek in de publieke ruimte" opeist en stellen dat versterkte oproepen tot gebed niet passen in Nederland. Zij pleiten ervoor dat zulke oproepen nog wel mogen, maar dan onversterkt.

Laat religieuze vrijheid geen speelbal worden van politieke winst.

De Ulu Moskee in Utrecht reageert fel op het voorstel. Volgens het moskeebestuur is dit geen oplossing voor een maatschappelijk probleem, maar een politieke poging om verdeeldheid te zaaien. "Laat religieuze vrijheid geen speelbal worden van politieke winst", zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. De moskee wijst erop dat de gebedsoproep slechts enkele seconden duurt, in de meeste steden nauwelijks hoorbaar is en al onder duidelijke geluidsregels valt.

Gemeenten kunnen nu al voorwaarden stellen aan bijvoorbeeld geluidsniveau en tijdstip. Toch vinden SGP en JA21 dat landelijke regelgeving nodig is. Ze wijzen op het hoofdlijnenakkoord, waarin staat dat er "regulering" moet komen. Daarmee hopen ze op steun van PVV, VVD, NSC en BBB.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Of die steun er komt, is onzeker. Minister Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) gaf eerder aan eerst onderzoek te willen doen naar hoe vaak de oproepen klinken en in hoeverre ze als hinderlijk worden ervaren. Zij benadrukte daarbij dat de vrijheid van godsdienst een grondwettelijk recht is.

Van de circa vijfhonderd moskeeën in Nederland maakt naar schatting een kleine tien procent gebruik van versterkte gebedsoproepen, meestal op vrijdagen. Volgens Flach en Eerdmans groeit dat aantal en is nu het moment om in te grijpen.

Jaren 80

De wet die de gebedsoproep toestaat, stamt uit de jaren 80. Flach en Eerdmans willen daaraan toevoegen dat versterking expliciet wordt uitgesloten. Religieuze uitingen blijven volgens hen mogelijk, zolang ze niet via luidsprekers klinken.

De Ulu Moskee benadrukt dat moslims volwaardig deel uitmaken van de samenleving en zich steeds vaker het mikpunt voelen van politieke aandacht. In plaats van zich te richten op een gebedsoproep die 'amper hoorbaar' is, zou de politiek zich volgens hen beter kunnen bezighouden met structurele problemen als woningnood en personeelstekorten in zorg en onderwijs.