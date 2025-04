Aantal gelovige Nederlanders stijgt voor het eerst sinds 2010

Voor het eerst sinds 2010 is het aantal Nederlanders dat zich verbonden voelt met een kerkelijke of levensbeschouwelijke stroming gestegen. Waar het aandeel gelovigen jarenlang daalde, was er in 2024 een lichte toename te zien, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2024 gaf 44 procent van de ondervraagden aan bij een kerk, moskee of synagoge te horen, tegenover 42 procent een jaar eerder. In 2010 voelde nog 55 procent van de bevolking zich religieus verbonden.

De studie theologie is in trek. Met die opleiding kun je onder meer geestelijk verzorger, godsdienst docent of kerkelijk medewerker worden. En dat willen blijkbaar best veel jonge mensen. Dat zie je in de video bovenaan.

Het merendeel van de gelovigen noemt zichzelf rooms-katholiek, gevolgd door protestanten en moslims. Ongeveer 7 procent hing een andere geloofsovertuiging aan.

75-plussers het meest gelovig

Jongeren tussen de 18 en 25 jaar horen het minst vaak bij een religieuze groep. Ruim twee derde van hen zegt niet-gelovig te zijn. Hoe ouder mensen zijn, hoe groter de kans dat ze zich religieus voelen. Onder 75-plussers ligt dit aandeel op ruim 60 procent.

Van alle gelovigen bezocht 13 procent minstens één keer per maand een religieuze dienst. Meer dan de helft van de moslims gaat maandelijks naar de moskee. Bij de protestanten ligt dit iets onder de helft. Opvallend is dat bijna driekwart van de katholieken zelden of nooit een dienst bijwoont.

ANP