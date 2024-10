Bloemen ook al in de ban bij kerken: 'Leven op aarde laten bloeien, niet kapotmaken'

Steeds meer kerken twijfelen of de traditionele 'bloemengroet' nog wel passend is. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Veel kerken geven na afloop van een dienst bloemen aan mensen die een vriendelijk gebaar wel kunnen gebruiken. Eerder besloten meerdere gemeenten al om boeketten bloemen grotendeels te verbannen, zo is te zien in bovenstaande video.

"Je wilt dat zo'n groet een gezonde groet is, die het leven op aarde laat bloeien in plaats van het kapotmaakt", zegt Dik-Faber, projectleider van GroeneKerken. Waar dit eerder nauwelijks een thema was, hebben sommige kerken inmiddels al besloten om de bloemengroet te schrappen.

Dik-Faber denkt dat de toenemende discussie over bloemen samenhangt met de groeiende aandacht voor de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen. In de GroeneKerken-app merkt ze dat het onderwerp steeds vaker ter sprake komt. Daarom pleit Dik-Faber voor alternatieven voor bloemen in de kerk.

Biologisch

Volgens Dik-Faber kan het kopen van biologische bloemen al veel impact hebben. "Door te blijven kiezen voor standaardbloemen, houd je het systeem in stand. De biologische bloementeelt is nog heel klein. Als kerk kun je helpen die te laten groeien. Eén kerk maakt weinig verschil, maar stel dat honderd of duizend kerken dat doen?"

ANP