Ondanks lege kerken is de studie Theologie enorm in trek: 'Ik voel een roeping'

Universiteiten en hogescholen met de studie Theologie wrijven in hun handjes. De opleiding, waarmee je bijvoorbeeld geestelijk verzorger of dominee kunt worden, is namelijk hartstikke populair. En dat in een tijd dat steeds minder mensen naar de kerk gaan.

Bij de Theologische Universiteit Apeldoorn hebben ze dit jaar drie keer meer aanmeldingen gekregen dan vorig jaar. Een van de nieuwe studenten is de achttienjarige Lennard uit Den Haag, die inmiddels op kamers woont in Apeldoorn. Zijn vrienden doen bijna allemaal iets heel anders, maar snappen zijn keuze wel. Lennard: "Ik heb een kerkelijke achtergrond, dus de interesse is er altijd al geweest. Voor mij was het gewoon duidelijk. Ik voel een roeping om de stem van God te laten horen."