Zorgen over daling aantal nieuwe studenten aan hogeschool en universiteit

Beleid

Vandaag, 10:33 - Update: 1 uur geleden

De daling van het aantal studenten dat een studie is begonnen aan een hogeschool of universiteit baart demissionair onderwijsminister Gouke Moes zorgen. De daling waar ook de koepelorganisaties in het hoger onderwijs woensdag hun zorg over uitspraken, past volgens Moes bij "een krimp in studentenaantallen die we al langer zien".

"Om onze samenleving draaiende te houden, is het cruciaal dat er voldoende goed opgeleide (vak)mensen in de essentiële sectoren zijn", laat de BBB-bewindsman via een woordvoerder weten. De daling onderstreept de noodzaak van eerder ingezette maatregelen "om opleidingen breed in het land overeind te houden", aldus de minister.

Naast de daling van het aantal leraren, is ook het tekort aan leraren nog altijd groot. Daarom laat Barry (25), die al 6 jaar voor de klas staat, op TikTok zien hoe leuk en waardevol het is om voor de klas te staan:

Barry (25) wil zijn volgers op TikTok enthousiasmeren over het onderwijs
Barry (25) wil zijn volgers op TikTok enthousiasmeren over het onderwijs

Dat een "doelgerichte aanpak" kan werken, bewijst volgens Moes de gestegen instroom bij de lerarenopleidingen. Daar nam het aantal nieuwe studenten tegen de algemene trend in met een kleine 2 procent toe.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

