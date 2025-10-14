Gratis digitale krant voor studenten: 'Drempel naar kwaliteitsjournalistiek wegnemen'

Studenten op de universiteit, hogeschool en het mbo kunnen voortaan een gratis digitaal krantenabonnement aanvragen voor een van de kranten van DPG Media. Het gaat daarbij in Nederland om de Volkskrant, Trouw, Het Parool, AD, Brabants Dagblad, ED, Tubantia, BN DeStem, PZC, De Stentor en De Gelderlander. DPG zegt betrouwbaar nieuws toegankelijk te willen houden voor studenten tussen de 16 en 25 jaar.

De studenten kunnen zich vanaf dinsdag abonneren op een DPG-krant naar keuze. Daarmee krijgen ze ook onlinetoegang tot de andere titels van het mediabedrijf. Tijdens het afsluiten van het abonnement moeten studenten ter verificatie inloggen in de omgeving van hun onderwijsinstelling. Daarna kunnen ze het nieuws onbeperkt op hun telefoon lezen, waarbij ze op één apparaat tegelijk kunnen zijn ingelogd. Het abonnement loopt zolang de jongere studeert.

Hoeveel wordt er in Nederland eigenlijk nog gelezen? Je ziet het in onderstaande video:

1:17 De Boekenweek is begonnen: zo veel lezen Nederlanders nog

'Fake news'

"Het gros van de jongeren komt voornamelijk met nieuws in contact via social media, waar het bulkt van fake news en waarvan bewezen is dat jongeren deze moeilijk of niet kunnen onderscheiden van feiten", zegt DPG-baas Erik Roddenhof. "Goed geïnformeerde jongeren staan sterker en kritischer in het leven en ontwikkelen meer democratische burgerzin. We hopen met dit initiatief de drempel naar kwaliteitsjournalistiek weg te nemen door het nieuws kosteloos aan studenten aan te bieden."