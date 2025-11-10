Terug

Veel stress op de werkvloer: deze beroepen lijden het meest

Veel stress op de werkvloer: deze beroepen lijden het meest

Werk

Vandaag, 09:30

Veel mensen die werken in de zorg, het onderwijs en de horeca hebben het zwaar op hun werk. Uit onderzoek van TNO en het CBS blijkt dat bijna 1 op de 6 werknemers een baan heeft met hoge werkdruk en weinig vrijheid om het werk naar eigen inzicht in te vullen.

Vooral apothekersassistenten ervaren veel stress: maar liefst 51 procent geeft aan dat hun werk stressvol is. Ook bij leerkrachten in het basisonderwijs en medisch praktijkassistenten ligt dat percentage hoog, met respectievelijk 39 procent. Artsen, verpleegkundigen en docenten in het voortgezet onderwijs staan eveneens hoog op de lijst.

In de horeca is de werkdruk ook flink. Bedieningsmedewerkers, barpersoneel en koks ervaren vaak stress op de werkvloer. Zelfs broodbakkers blijken onder flinke druk te staan, zo blijkt uit het onderzoek.

Ook mantelzorgers ervaren hoge werkdruk; eerder dit jaar gingen we langs bij Swetlana:

Steeds meer mantelzorgers zitten tegen burn-out aan door hoge werkdruk
1:50

Steeds meer mantelzorgers zitten tegen burn-out aan door hoge werkdruk

Banen met verantwoordelijkheid

Volgens de onderzoekers is de stress het hoogst in beroepen met veel verantwoordelijkheid, maar weinig ruimte om zelf keuzes te maken. Taken moeten vaak strikt volgens regels of protocollen worden uitgevoerd, terwijl de werkdruk tegelijkertijd hoog is of het werk in hoog tempo moet worden gedaan.

Werknemers met een stressvolle baan kijken bovendien somberder naar de toekomst. Zij verwachten vaker dat hun werk over vijf jaar mentaal zwaarder, moeilijker of minder leuk zal zijn. Bijna de helft vindt dat de maatregelen tegen stress niet toereikend zijn. Ook ligt het ziekteverzuim in deze groep hoger dan gemiddeld.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

