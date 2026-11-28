Dilan Yesilgöz blijft partijleider van de VVD, dat maakte ze zaterdag bekend tijdens het partijcongres in Den Bosch. In haar toespraak was ze kritisch op haar eigen optreden. Zo vindt ze dat ze "te vaak te fel" is geweest en zich te veel heeft laten meeslepen door de waan van de dag in Den Haag.

Yesilgöz wil dat haar partij met "hernieuwde energie, met meer focus, een rechte rug" de toekomst ingaat, voegde ze toe.

Kritiek op Yesilgöz

In de dagen voorafgaand aan het congres klonk veel kritiek op Yesilgöz vanuit haar eigen partij, en rees de vraag of ze zou doorgaan als partijleider. In de speech liet ze blijken van wel. Ze sloot af met een citaat van Frits Bolkestein: "Hoofd omhoog, rug recht, aan het werk."

"Wij zijn misschien wel een club van mopperaars, maar wij zijn geen club van zeurpieten", aldus Yesilgöz, die met een staande ovatie werd ontvangen. Ze wil richting de Provinciale Statenverkiezingen de "rijen sluiten" en gelooft dat haar partij daarmee uit de "dip" kan komen.

Weinig steun onder VVD-stemmers

Onder VVD-stemmers die deelnemen aan het Hart van Nederland Panel is er ondertussen weinig steun voor Yesilgöz als partijleider. Uit onderzoek van het panel bleek eerder dat ruim driekwart (77 procent) van de ondervraagden die in 2025 op de VVD stemden, vindt dat zij die functie moet neerleggen.

Een meerderheid (58 procent) ziet haar wel graag aanblijven als minister, terwijl 19 procent vindt dat ze beide functies moet neerleggen. Slechts 10 procent wil dat ze beide functies behoudt.