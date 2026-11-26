De positie van VVD-leider Dilan Yeşilgöz staat onder druk. Leden van de partij zetten vraagtekens bij haar dubbelrol als defensieminister en vicepremier enerzijds en partijleider anderzijds. Dat zei voormalig VVD-partijvoorzitter Christianne van der Wal woensdagavond bij Pauw en De Wit. Al in augustus probeerden prominente VVD'ers haar volgens NRC af te zetten als partijleider.

Het is volgens Van der Wal "ongelofelijk ingewikkeld" om in een minderheidskabinet zo'n dubbelfunctie te hebben, omdat je dan "nooit echt de ruimte kan nemen om voor je partij te gaan". Volgens de oud-voorzitter denken "heel veel" leden er zo over, maar durft niemand het te benoemen.

Woensdag meldde het AD al dat provinciale VVD-bestuurders zondag hebben aangedrongen op een "elegant vertrek", waarbij Yeşilgöz aanblijft als minister, maar afstand doet van het partijleiderschap. Ook Van der Wal weet niet of de dubbelfunctie houdbaar is. Zelf zou zij Yeşilgöz het liefst als minister zien aanblijven.

'Twee verloren verkiezingen'

Al in augustus probeerde een groep prominente VVD'ers tijdens een bijeenkomst Yeşilgöz af te zetten als partijleider. Dat blijkt uit notities van de bijeenkomst die in handen zijn van NRC. De prominenten, onder wie Johan Remkes, Ed Nijpels en Loek Hermans, zeiden tegen partijvoorzitter Ton van Nimwegen dat Yeşilgöz na "strategische missers" en "twee verloren verkiezingen, niet voor de hand ligt" als partijleider en nieuwe lijsttrekker. Fractievoorzitter Ruben Brekelmans zou haar moeten vervangen. Yeşilgöz zou wel kunnen aanblijven als minister van Defensie en vicepremier.

De partijprominenten stipten in de notities aan dat "de norm" is dat de leider van de VVD altijd de fractievoorzitter is, tenzij de VVD de premier levert. Maar Yeşilgöz heeft volgens hen die regel doorbroken door zowel vicepremier en minister als politiek leider te zijn. Zo heeft zij zich tijdens persmomenten regelmatig als VVD-leider beklaagd over de coalitie en het minderheidskabinet. Dat gebeurde bijvoorbeeld eerder deze maand, toen ze verklaarde dat het experiment met het minderheidskabinet volgens haar was "mislukt".

Zaterdag is er een VVD-congres.