Yesilgöz wil ondanks kritiek opnieuw VVD-lijsttrekker worden

VVD-leider Dilan Yesilgöz wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van haar partij. Dat zegt ze tegen de NOS na een bijeenkomst met kritische VVD-leden in Veghel. Ondanks tegenvallende peilingen en kritiek vanuit haar eigen partij wil ze doorgaan. Op de vraag of zij de volgende lijsttrekker wordt, antwoordt ze: "Ja, dat ben ik".

Yesilgöz is sinds 2023 partijleider van de VVD. Ze volgde Mark Rutte op na zijn vertrek. De afgelopen tijd klinkt binnen de partij kritiek op haar leiderschap, mede doordat de VVD er niet goed voorstaat in de peilingen.

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Kritiek binnen VVD

Vrijdag waren zo'n 150 kritische VVD-leden uit Noord-Brabant aanwezig bij een partijbijeenkomst in Veghel. Volgens Yesilgöz verliep die bijeenkomst "heel goed".

De VVD-leider geeft toe dat ze de kritiek niet leuk vindt, maar relativeert die ook. Volgens haar is kritiek binnen de partij "van alle tijden".

Samenwerken met Pro

Yesilgöz laat daarnaast weten dat ze in de toekomst bereid is om met Pro samen te werken. Daar stelt ze wel een voorwaarde aan: ook de rechtse partij JA21 moet dan meedoen.

"We willen wel met Pro, maar dan niet zonder rechts", zegt ze tegen de NOS.