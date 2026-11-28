Dilan Yesilgöz kan bij een groot deel van de VVD-stemmers niet meer op steun rekenen als partijleider. Ruim 77 procent van de ondervraagden die in 2025 op de VVD stemden, vindt dat zij die functie moet neerleggen. Dat blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel. De VVD komt zaterdag bijeen voor haar jaarlijkse partijcongres in Den Bosch, waar onder meer de koers van de partij ter discussie staat.

Bijna zes op de tien ondervraagde VVD-stemmers (58 procent) vinden dat Yesilgöz wel minister van Defensie moet blijven, maar moet stoppen als partijleider. Nog eens 19 procent vindt dat ze beide functies moet neerleggen. Slechts 10 procent van de kiezers wil dat Yesilgöz zowel minister als partijleider blijft.

Toch is het politieke leiderschap volgens de ondervraagde VVD-stemmers niet het grootste probleem van de partij. Bijna de helft (48 procent) wijst naar de compromissen die de VVD sluit om te kunnen regeren. Het politieke leiderschap wordt door 27 procent als grootste probleem gezien, de onenigheid binnen de partij door 7 procent.

Meer samenwerking met rechts

Ook over de politieke koers van de partij zijn de ondervraagde VVD-stemmers duidelijk: 69 procent wil dat de VVD meer de samenwerking zoekt met partijen rechts van de VVD. Slechts 16 procent ziet liever samenwerking met partijen in het politieke midden en 1 procent met partijen op links.

Bijna de helft (47 procent) vindt dat de VVD vooral een rechtse partij moet zijn die inzet op minder immigratie en meer veiligheid. Bijna een derde (32 procent) ziet de VVD liever als een economisch liberale partij die zich richt op lage belastingen en ondernemerschap.

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Kritiek vanuit eigen partij

Op het partijcongres in Den Bosch zullen zaterdag juist andere geluiden klinken. In een motie met de titel 'Het liberalisme verdient beter' stellen leden dat "de rechtse profilering andere liberale geluiden overschaduwt". Indiener en VVD-lid Mitchell Boldewijn zegt veel leden te zien vertrekken. "Ik herken mijn partij niet meer."

VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans wil de verdeeldheid binnen zijn partij niet verder aanwakkeren. "We zijn allemaal liberaal", zegt hij. Volgens hem moet er meer aandacht gaan naar onderwerpen waarover binnen de partij wel overeenstemming is, zoals economie en veiligheid.

B eperken van immigratie en asiel

Ruim acht op de tien ondervraagde VVD-stemmers (81 procent) vinden dat de partij zich meer moet richten op het beperken van immigratie en asiel. Daarmee staat dat onderwerp met afstand bovenaan. Ook het verbeteren van de koopkracht (58 procent), het stimuleren van ondernemerschap en economische groei (57 procent) en het bestrijden van criminaliteit (57 procent) worden vaak genoemd.