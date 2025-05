Woede over nieuw bestemmingsplan Vinkeveense Plassen: 'Ik ga mijn huisje niet afbreken'

De gemeente De Ronde Venen heeft dinsdag een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de Vinkeveense Plassen. Voor veel eigenaren van huisjes op de legakkers betekent dit slecht nieuws. Sommige huisjes moeten kleiner worden, andere – zoals dat van Karin Stoevenbeld – moeten helemaal gesloopt worden. Dat komt hard aan voor Karin, die het huisje juist net helemaal heeft opgeknapt. Natuurvereniging De Groene Venen juicht het besluit juist toe.

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan na jaren van overleg vast, met het oog op het behoud van het natuurgebied en het legaliseren van veel illegale bebouwing in het gebied. In de overige zones moeten de huisjes worden verkleind.

Investeringen in de prullenbak

Twee jaar geleden kocht Karin een stukje erfgoed in het landschap van de turfstekerij in Vinkeveen: een originele veenhut, juist om deze te onderhouden. Maar door het nieuwe beleid is dat onderhouden ineens niet meer nodig. Naast Karin zijn er nog 77 eigenaren die hun land moeten leeghalen. "Het recreëren is altijd gedoogd geweest en nu staat de gemeente opeens in voor de natuur. De natuur die wij onderhouden, want zonder ons veranderen de legakkers zo in water."

Kwetsbaar gebied

Volgens voorzitter Gerard Korthals van natuurvereniging De Groene Venen is het gebied kwetsbaar en zorgen de huisjes voor schade aan natuur en waterkwaliteit. "Door de huisjes weg te halen, kan de balans tussen natuur en recreatie herstellen." Ook gaat het volgens Korthals om het legaliseren van illegale situaties.

Volgens Karin gaat het om misleiding en een politiek spel. Ze gaat het daarom niet afbreken en hoopt dat de provincie gaat ingrijpen. Het bestemmingsplan ligt nu bij de provincie Noord-Holland ter goedkeuring.