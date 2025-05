Wetsvoorstel moet flexwerkers meer zekerheid bieden: 'Langer tijdelijk contract'

Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, NSC) heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat flexwerkers meer zekerheid moet geven. Het voorstel borduurt voort op plannen van zijn voorganger Karien van Gennip (CDA) en kan binnenkort worden behandeld in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

Benieuwd wat Nederland vindt van flexwerken? Dat zie je in de video bovenaan dit artikel.

Een van de belangrijkste onderdelen van de wet is het verbeteren van de positie van uitzendkrachten. Zij moeten in de toekomst minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als reguliere werknemers. Daarnaast wordt de zogenoemde ‘onzekere periode’, waarin uitzendkrachten zonder vast werkschema of ontslagbescherming werken, verkort van anderhalf naar één jaar.

Tijdelijke contracten inperken

Ook wil de minister het gebruik van tijdelijke contracten verder inperken. In de huidige wet mag een werkgever een werknemer maximaal drie tijdelijke contracten geven, waarna er een pauze van zes maanden moet zijn voordat opnieuw een tijdelijk contract kan worden aangeboden. In het nieuwe voorstel wordt deze wachttijd opgerekt naar vijf jaar. Hiermee moet worden voorkomen dat werkgevers werknemers eindeloos in tijdelijke dienst houden.

Volgens Van Hijum draagt de wet bij aan een eerlijkere arbeidsmarkt waarin werknemers meer perspectief en stabiliteit krijgen.

ANP