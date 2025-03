CBS: werkloosheid onder 25-plussers neemt toe

Het aantal werklozen in Nederland is in februari gestegen. Vooral onder 25-plussers neemt het aantal werklozen toe, meldt het CBS. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 7000 werklozen per maand bij. In totaal telt Nederland 392.000 werklozen.

Albert (64) kampte in 2020 al met werkloosheid. Hij ging regelmatig banenmarkten en vacaturesites af om een nieuwe baan te vinden (zie video).

Onder 25- tot 45-jarigen nam het werkloosheidspercentage toe met 0,2 procent. Met de 3,3 procent in februari wordt het hoogste percentage voor deze leeftijd aangetikt sinds september 2021. Onder 45-plussers neemt de werkloosheid ook licht toe, tot 2,3 procent.

Wat betekent dit voor Nederland? Werkloosheid heeft verschillende gevolgen. Voor de werkloze zelf betekent het niet alleen minder inkomsten, maar ook minder sociale contacten. Zo ontbreekt bijvoorbeeld het dagelijkse praatje bij het koffiezetapparaat. Op economisch niveau kan werkloosheid ertoe leiden dat bedrijven hun productie moeten inkrimpen. Dit komt doordat zij minder klanten hebben; mensen die eerder producten kochten, kunnen dat nu niet meer veroorloven. Daarnaast kan werkloosheid sociale spanningen veroorzaken. Mensen kunnen het oneerlijk vinden en in protest komen. Werklozen zelf kunnen wanhopig raken, wat in sommige gevallen kan leiden tot negatieve gedragingen zoals vandalisme of diefstal.

Jongeren nog altijd hoogst

Ook al is de hoogste stijging te vinden bij 25-plussers, is het hoogste percentage nog altijd te vinden bij de jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Met 8,8 procent is er wel een kleine daling geweest in vergelijking met januari. Kijkend naar de voorgaande jaren is het percentage bij deze leeftijd geleidelijk toegenomen: in 2022 was het 7,6 procent en in 2024 8,7 procent.

ANP