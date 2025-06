Jongere onder de 21 aanzetten tot prostitutie wordt eerder strafbaar

Het wordt in veel gevallen strafbaar om jongvolwassenen onder de 21 jaar aan te zetten tot prostitutie. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met wijziging van een nieuwe wet voor een strengere aanpak van mensenhandel.

Dit zogeheten amendement van NSC en ChristenUnie regelt dat seksuele uitbuiting sneller wordt aangemerkt als mensenhandel als het slachtoffer onder de 21 jaar is. "Vandaag zetten we een belangrijke stap om kwetsbare jongeren beter te beschermen", stelt CU-leider Mirjam Bikker.

SP, DENK, SGP, CDA, BBB, FVD en PVV stemden eveneens voor het wijzigingsvoorstel.

Danushika (32) kreeg toen ze op de middelbare school zat te maken met seksuele uitbuiting. In bovenstaande video vertelt ze haar verhaal.

Bij het debat over het wetsvoorstel sprak demissionair justitieminister David van Weel (VVD) zich vorige week uit tegen het wijzigingsvoorstel. "Het amendement stelt in feite dat het aanzetten van een jongvolwassene tot prostitutie strafbaar is, terwijl de werkzaamheden waartoe die persoon wordt aangezet, volkomen legaal zijn", stelde hij.

Financieel profiteren

De bewindsman wees erop dat het kabinet werkt aan een minimumleeftijd voor prostitutie van 21 jaar, omdat dit is afgesproken in het coalitieakkoord. Het leek hem beter om dit eerst te regelen.

De Tweede Kamer heeft niet alleen met de wijziging ingestemd, maar ook met het wetsvoorstel zelf. Hierdoor worden de mogelijkheden uitgebreid om mensen te vervolgen die financieel profiteren van mensenhandel. Verder wordt het strafbaar om op de werkvloer misbruik te maken van mensen in een kwetsbare positie, zoals arbeidsmigranten. Het plan moet nog langs de Eerste Kamer.

