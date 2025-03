OM eist tot 14 jaar cel tegen verdachten uitbuiten en mishandelen Barbie

Voormalig realityster Samantha de Jong, bekend als 'Barbie', is volgens het Openbaar Ministerie jarenlang ernstig misbruikt en uitgebuit door meerdere verdachten. In de rechtbank in Den Haag eiste het OM maandag straffen tot 14 jaar cel voor hun rol in een gruwelijke zaak van seksuele uitbuiting. Vier van de vijf verdachten hoorden hun strafeis.

De verdachten zouden de slachtoffers tussen mei 2021 en januari 2023 hebben misbruikt en tot prostitutie hebben gedwongen in Den Haag, Hoofddorp en Voorburg. Ze zouden Barbie hebben mishandeld, gefilmd voor erotische video's die ze online verspreidden, en gedwongen geld af te dragen. Ook zouden ze haar hebben gedrogeerd, opgesloten en bedreigd. Daarnaast namen ze haar persoonlijke bezittingen af.

Jarenlange straffen

De hoogste straf – 14 jaar cel – werd geëist tegen Anthony J. uit Den Haag. Hij zou een sleutelrol hebben gespeeld in het misbruiken van zes vrouwen, onder wie De Jong. Volgens justitie gebruikte hij de vrouwen om geld te verdienen voor zijn drugsverslaving. “Een spoor van slachtoffers”, noemde het OM zijn gedrag. Zo zou hij ook seksadvertenties met Barbie’s foto hebben geplaatst.

Twee andere verdachten, Dave T. (43) en Nancy J. (40), hoorden allebei 3 jaar cel tegen zich eisen. Dave T. is een ex-partner van Barbie. Beiden zouden betrokken zijn geweest bij haar mishandeling en uitbuiting. Nancy J., zelf bekend van de realityserie Dames in de Dop, zou volgens het OM zowel verdachte als slachtoffer zijn. Ook zij zou onder dwang als prostituee hebben gewerkt. Tegen haar is ook tbs met voorwaarden geëist.

Hassan B. (50) hoorde een eis van twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij wordt verdacht van de seksuele uitbuiting en verkrachting van twee andere vrouwen. De vijfde verdachte, Sander S., was afwezig in de rechtszaal. Het OM doet op een later moment een eis tegen hem.

'Erkenning is belangrijk'

Volgens advocaat Sébas Diekstra wil De Jong vooral erkenning voor wat haar is aangedaan. "Voor cliënte staat niet zozeer de hoogte van de straf centraal, maar vooral de erkenning van het onrecht dat haar is aangedaan en het belang dat dit in de toekomst zoveel mogelijk wordt voorkomen. Zij hoopt dat deze zaak andere slachtoffers de moed geeft om ook hun stem te laten horen - en dat daders beseffen dat uitbuiting consequenties heeft", laat hij namens haar in een schriftelijke reactie weten.