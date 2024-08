Ex-realityster 'Barbie' slachtoffer van seksuele uitbuiting: vijf verdachten voor rechter

Vijf personen staan deze week terecht in Den Haag voor het seksueel uitbuiten van zes vrouwen, waaronder de voormalige realityster 'Barbie'. De slachtoffers zouden tegen hun wil in de prostitutie zijn gedwongen.

De vier mannen, variërend in de leeftijd tussen de 23 en 50 jaar, en een vrouw van 39 jaar staan dinsdag terecht voor het in wisselende samenstelling seksueel uitbuiten en mishandelen van zes vrouwelijke slachtoffers. Een van de slachtoffers is Samantha de Jong, beter bekend als voormalig realityster 'Barbie'. Ze werd landelijk beroemd na haar deelname aan het RTL-programma Oh Oh Cherso.

Geslagen, gedrogeerd en bedreigd

De details van de zaak zijn niet mals. Zo verklaart De Jong (35) dat ze werd geslagen, dat er erotische beelden van haar werden gemaakt en verspreid op sekssites, en dat ze geld moest afdragen om zogenaamde schulden af te lossen. Maar daar bleef het niet bij: ze zou ook gedrogeerd zijn en zijn opgesloten.

Ook verklaart De Jong dat ze sociaal geïsoleerd werd door de groep. Haar telefoon, rijbewijs en hondje werden afgepakt. Er werd gedreigd om haar te vermoorden als ze naar de politie zou stappen.

Verdachten

De Telegraaf kwam eind vorig jaar naar buiten met informatie over twee van de verdachten. De 39-jarige Nancy J. wordt als zowel verdachte als slachtoffer aangeduid in deze zaak. Zij wordt gezien als degene die onder andere seksfilmpjes van Samantha heeft gemaakt. J. was op dat moment onder invloed van harddrugs.

De advocaat van J. zegt dat ook haar cliënte seksueel misbruikt is voor financieel gewin. Zij beweert dat J. op één dag zo veel klanten had gehad, dat ze pijn bij het plassen kreeg.

De 45-jarige Anthony J. wordt door justitie gezien als de hoofdverdachte, die naast J. en Samantha in ieder geval nog een derde slachtoffer heeft gemaakt. Hij zegt een liefdesrelatie te hebben gehad met J. en verklaart haar nooit te hebben uitgebuit.

Jarenlange misbruik

Het misbruik van 'Barbie' vond plaats tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2022 in Den Haag en Hoofddorp. De andere vrouwen werden vanaf maart 2021 tot 25 januari 2023 uitgebuit in de omgeving van Den Haag en Voorburg. Verder wordt een man beschuldigd van het verkrachten van een vrouw op 26 augustus 2022 en van het uitbuiten van een man in april 2022.