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'VVD wil verbod op hoofddoek, kruisje en keppel voor boa's'

Beleid

Vandaag, 07:39

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De VVD wil wettelijk vastleggen dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) tijdens hun werk geen religieuze uitingen meer mogen dragen. Dat meldt De Telegraaf. Met een initiatiefwetsvoorstel wil Tweede Kamerlid Claire Martens ervoor zorgen dat voor alle boa's in Nederland dezelfde regels gaan gelden.

In verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Tilburg, mogen boa's momenteel religieuze uitingen zoals een hoofddoek dragen als onderdeel van hun uniform. Dat is mogelijk omdat boa's, anders dan politieagenten, niet onder de gedragscode voor lifestyleneutraliteit vallen.

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Geen zichtbare uitingen

Volgens Martens is dat onwenselijk. Zij wil voorkomen dat de regels per gemeente verschillen. "Gemeente A moet geen andere uniformregels hebben dan gemeente B", zegt ze tegen De Telegraaf.

Met het wetsvoorstel wil de VVD een uniform invoeren zonder zichtbare religieuze uitingen, zoals hoofddoekjes, keppeltjes of kruisjes. "We hebben het voor de politie en het leger al geregeld. Nu willen we dat ook voor boa's doen. Bij een uniform in een seculier land horen geen religieuze uitingen", aldus Martens.

Door Redactie Hart van Nederland

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