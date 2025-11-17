Terug

Kritiek op plan voor verbod op religieuze uitingen bij boa's: eerst wet aanpassen

Kritiek op plan voor verbod op religieuze uitingen bij boa's: eerst wet aanpassen

Beleid

Vandaag, 10:23 - Update: 2 uur geleden

De Raad van State is kritisch over het plan van demissionair justitieminister Foort van Oosten (VVD) om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) te verbieden religieuze uitingen te dragen, zoals een hoofddoek of kruisje. Volgens de Raad ontbreekt de wettelijke grondslag voor zo'n verbod.

De Raad van State adviseert daarom tegen het verbod op religieuze uitingen voor boa's. Om zo'n verbod in te voeren, moet eerst de wet worden veranderd.

Neutraliteit

Het kabinet wil boa's verbieden om zichtbare religieuze uitingen zoals een keppeltje of hoofddoek te dragen, omdat dit af zou doen aan hun neutraliteit. Die wens botst met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging uit de grondwet, stelt de RvS. Het is mogelijk om hiervan af te wijken, als de minister daar een goede onderbouwing voor heeft.

Dat kan echter niet zoals Van Oosten dat nu doet, via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Zo'n besluit kan worden genomen zonder de Tweede en Eerste Kamer om toestemming te vragen. Maar dat kan alleen als de wet dat toestaat en dat is volgens de RvS niet het geval.

Door ANP

