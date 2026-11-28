Hoewel er tijdens de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod geldt, mag er op steeds meer plekken in Nederland toch consumentenvuurwerk worden afgestoken. Gemeenten hebben inmiddels zeker 36 ontheffingen verleend. Daarvan zijn er minstens 22 sinds begin vorige week goedgekeurd, blijkt uit een inventarisatie van het ANP.

Vooral in het noorden en oosten van het land mag er straks toch vuurwerk worden afgestoken. Zo hebben de gemeenten Borger-Odoorn, Noardeast-Fryslân en Opsterland ieder op vijf plekken toestemming gegeven. Ook in Tytsjerksteradiel, Westerkwartier, Midden-Drenthe, Coevorden en Stadskanaal zijn meerdere aanvragen goedgekeurd.

Tachtig aanvragen ingediend

In totaal zijn er zeker tachtig aanvragen ingediend, maar het werkelijke aantal ligt mogelijk hoger. Niet alle gemeenten hebben hierover informatie gedeeld. Voor zover bekend zijn vijf aanvragen ingetrokken en is er één afgewezen. Die aanvraag werd door gemeente Barneveld niet goedgekeurd omdat deze niet door een vereniging of stichting was ingediend.

Landelijk vuurwerkverbod Bij de komende jaarwisseling is het afsteken van vuurwerk door consumenten landelijk verboden. Mensen mogen alleen nog klein siervuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Onder bepaalde voorwaarden kunnen gemeenten wel toestemming geven om toch vuurwerk af te steken. Mensen moeten dan een vereniging of een stichting vormen en geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Ook moeten ze aantonen dat ze een band hebben met de plaats waar ze het vuurwerk willen afsteken. Dan mogen ze maximaal 200 kilo vuurwerk hebben. Afstekers mogen niet onder invloed van drank of drugs zijn. Daarnaast moeten organisatoren een veiligheidsplan hebben en twee getrainde supervisors inschakelen. Voor elke soort vuurwerk moeten toeschouwers een andere afstand bewaren, maar minstens 15 meter.

Het landelijke vuurwerkverbod heeft ook grote gevolgen voor vuurwerkverkopers. Veel ondernemers moeten op zoek naar andere manieren om het hoofd boven water te houden. In de video bovenaan zie je ook hoe vuurwerkhandelaar Richard Pronk in Sint Maarten dit nu doet.

Op de meeste plekken geen ontheffing

Verreweg de meeste gemeenten, ruim 280, verstrekken sowieso geen ontheffingen. Dat is ongeveer 82 procent van de gemeenten. In 55 gemeenten is dat wel mogelijk. Van die gemeenten kregen zeventien geen enkele aanvraag binnen. Daar mag dus alsnog geen consumentenvuurwerk worden afgestoken.