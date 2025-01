Voormalig minister Sigrid Kaag nieuwe VN-gezant voor Midden-Oosten

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag is door secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties benoemd tot nieuwe gezant van de VN voor het Midden-Oosten. Daarnaast gaat ze ook door als de VN-seniorcoördinator voor humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza, aldus een VN-woordvoerder.

Voormalig partijleider Sigrid Kaag van D66 liet in 2023 weten dat ze het lijsttrekkerschap "niet nogmaals wil vragen van haar gezin." Ze zegt vrede te hebben met haar besluit, zo is te zien in bovenstaande video.

De benoeming komt kort voordat een wapenstilstand in de Gazastrook moet beginnen. Volgens Kaag moeten de betrokken leiders nu zorgen dat er daadwerkelijk iets verandert in Gaza en in Israël. "Het is belangrijk voor de gijzelaars en hun families, het is evengoed belangrijk voor alle burgers die eindeloos en nodeloos geleden hebben. Dit is het moment", zei ze donderdag in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Hulp aan Gaza

Volgens Kaag liggen er gedetailleerde plannen om de bevolking van Gaza te helpen. Toch zijn die niet zomaar uit te voeren. De bevolking van de Gazastrook zit "gevangen binnen de grenzen van de strook, zonder uitweg, waar alles is verwoest".

Uiteindelijk willen de Verenigde Naties dat de Palestijnse Autoriteit het voor het zeggen krijgt in Gaza, en niet de Hamas-beweging die in oktober 2023 Israël aanviel en jarenlang het gebied controleerde. Er moet volgens haar een goed en betrouwbaar toekomstplan liggen, willen overheden en investeerders het aandurven om geld te steken in de wederopbouw.

Hart van Nederland/ANP