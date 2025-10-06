'Lokale onrust over spoedmaatregel asiel: gezin van 15 nareizigers in kleine woning'

Het overplaatsen van gezinnen uit asielzoekerscentra naar gemeenten verloopt chaotisch, dat meldt het NRC. Sinds vorige week krijgen gemeenten in hoog tempo nareizende familieleden van asielzoekers toegewezen, vaak ondergebracht in te kleine woningen. Daarbij worden volgens gemeenten risico’s genomen met de brandveiligheid, blijkt uit interne mails en reacties van lokale overheden die NRC heeft ingezien.

De operatie is een spoedmaatregel van demissionair minister Mona Keijzer (Asiel en Migratie, BBB) om ruimte te maken in de opvangcentra. Lokaal leidt dit tot grote onrust. Zo meldt de gemeente Tilburg dat een gezin van vijftien nareizigers in een woning met twee slaapkamers werd geplaatst, blijkt uit een brandbrief die in handen is van de landelijke krant.

Overbewoning

Ook andere gemeenten melden dat gezinnen noodgedwongen in te kleine woningen worden gehuisvest. 'Wij komen bij deze situaties van overbewoning voor een duivels dilemma te staan: wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze inwoners én moeten voorkomen dat mensen op straat belanden', schrijft een gemeentebestuur.