Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Lokale onrust over spoedmaatregel asiel: gezin van 15 nareizigers in kleine woning'

'Lokale onrust over spoedmaatregel asiel: gezin van 15 nareizigers in kleine woning'

Beleid

Vandaag, 20:33

Link gekopieerd

Het overplaatsen van gezinnen uit asielzoekerscentra naar gemeenten verloopt chaotisch, dat meldt het NRC. Sinds vorige week krijgen gemeenten in hoog tempo nareizende familieleden van asielzoekers toegewezen, vaak ondergebracht in te kleine woningen. Daarbij worden volgens gemeenten risico’s genomen met de brandveiligheid, blijkt uit interne mails en reacties van lokale overheden die NRC heeft ingezien.

De operatie is een spoedmaatregel van demissionair minister Mona Keijzer (Asiel en Migratie, BBB) om ruimte te maken in de opvangcentra. Lokaal leidt dit tot grote onrust. Zo meldt de gemeente Tilburg dat een gezin van vijftien nareizigers in een woning met twee slaapkamers werd geplaatst, blijkt uit een brandbrief die in handen is van de landelijke krant.

Lees ook:

Kabinet wil instroom asielzoekers omlaag: met noodrecht strenger voor nareiziger en asielaanvrager
Kabinet wil instroom asielzoekers omlaag: met noodrecht strenger voor nareiziger en asielaanvrager

Overbewoning

Ook andere gemeenten melden dat gezinnen noodgedwongen in te kleine woningen worden gehuisvest. 'Wij komen bij deze situaties van overbewoning voor een duivels dilemma te staan: wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze inwoners én moeten voorkomen dat mensen op straat belanden', schrijft een gemeentebestuur.

Lees ook

Eritreeërs halen Syriërs in als groep met meeste asielaanvragen
Eritreeërs halen Syriërs in als groep met meeste asielaanvragen
Wat staat precies in de strengere asielwetten?
Wat staat precies in de strengere asielwetten?
Aantal inwoners Nederland weer gegroeid, maar alleen door migratie
Aantal inwoners Nederland weer gegroeid, maar alleen door migratie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.