Nederland mag meedenken over verkeersveiligheid: 'Wat is het je waard?'

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) roept Nederlanders op om hun mening te geven over nieuwe verkeersmaatregelen. Via de website hoeveiligonderweg.nl kan iedereen aangeven welke maatregelen zij het belangrijkst vinden om het verkeer veiliger te maken. Ook wordt gevraagd hoeveel budget zij daarvoor over hebben.

Op de website staan tien soorten verkeersmaatregelen waaruit je kunt kiezen. Je ziet direct wat de impact is op het aantal verkeersdoden en -gewonden én hoeveel de maatregelen kosten. Zo kun je bijvoorbeeld stemmen op het invoeren van een helmplicht, ook al wil het ministerie dat voor nu alleen vrijwillig stimuleren.

In Zwolle werd tijdens de Nationale Herdenking Verkeersslachtoffers stilgestaan bij de vele verkeersdoden in Nederland. Dat zie je in de video bovenaan.

Om zoveel mogelijk mensen bij de plannen te betrekken, vult ook een representatieve groep Nederlanders de vragenlijst in. Het doel is om brede input te verzamelen voor praktische en effectieve oplossingen. Het ministerie streeft ernaar om voor de zomer met concrete plannen te komen.

Verkeersslachtoffers blijven stijgen

In 2023 kwamen 684 mensen om in het verkeer, en raakten 7.400 ernstig gewond. Vooral fietsers zijn vaak het slachtoffer. Het aantal verkeersgewonden zal volgens experts in de komende jaren blijven stijgen, zelfs met extra maatregelen. Dat komt door de groeiende bevolking, meer gereden kilometers en ouderen die langer blijven fietsen.

Het ministerie blijft echter vastberaden om het aantal ongevallen te verminderen. Door mensen actief te betrekken via de online raadpleging, hopen ze steun te krijgen voor maatregelen die zowel doeltreffend als betaalbaar zijn.