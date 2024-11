Herdenking Verkeersslachtoffers: opvallend veel jongeren komen om op buitenwegen, ook Kjell

Op de Nationale Herdenking Verkeersslachtoffers in Zwolle wordt stilgestaan bij de vele verkeersdoden in Nederland. Bijzonder veel aandacht ging uit naar de risico’s van gevaarlijke buitenwegen. Volgens Martin Damen van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) komt meer dan een kwart van de verkeersdoden door bermongevallen, waarbij slechte verlichting en bomen langs de weg vaak een cruciale rol spelen. De ouders van Kjell (15), die in 2020 bij een ongeval op een bochtige, slecht verlichte weg omkwam, pleiten voor betere infrastructuur en veiligheidsmaatregelen.

Roland en Erica Hulshof herinneren zich de nacht van 27 augustus 2020 als een die hun leven voorgoed veranderde. Ze waren thuis, op het rustige Twentse platteland, toen er midden in de nacht hard op hun raam werd gebonkt. Het geluid galmde door de stilte, en voordat ze het beseften, stonden er agenten met zaklampen op hun erf. De lichten schenen fel door de ramen en in hun woonkamer. “Kunnen we even binnenkomen?” vroegen de agenten.

Verradelijke weg

De ernst van de situatie drong nog niet meteen door. Het voelde onwerkelijk, alsof het om iemand anders ging. Pas toen een van de agenten voorzichtig begon te praten, sloeg de harde realiteit toe: "Kjell is er ernstig aan toe, en Imme, die bij hem in de auto zat, is al overleden." De woorden voelden als een klap. Alles in hun leven, hun toekomst, veranderde in één adem.

Ze hoorden dat Kjell, samen met vier anderen, betrokken was geraakt bij een zwaar ongeval op een bochtige, slecht verlichte buitenweg. Er waren geen strepen op de weg, de bermen werden begrensd door bomen, en straatverlichting ontbrak volledig. De omstandigheden, samen met het nachtelijke uur, maakten de weg verraderlijk. Twee van de vijf inzittenden, waaronder Kjell, overleefden het ongeluk niet.

Levensreddende maatregelen

Bij het analyseren van ongelukken op buitenwegen valt een aantal pijnlijke patronen op, aldus het SWOV. Jaarlijks is ruim een kwart van de verkeersdoden in Nederland het gevolg van bermongevallen, waarbij vaak bomen langs de weg worden geraakt. Deze ongelukken zijn niet alleen ernstig vanwege de impact, maar ook omdat ze relatief vaak jonge bestuurders betreffen. Jongeren hebben een verhoogd risico door gebrek aan ervaring, overmoed of vermoeidheid, bijvoorbeeld na een avond uit.

"We hopen dat andere gezinnen niet hetzelfde moeten meemaken. Het is tijd dat er meer aandacht komt voor de gevaren van buitenwegen.” Roland en Erica Hulshof

SWOV benadrukt dat fysieke aanpassingen zoals vangrails, obstakelvrije zones en verharde bermen levens kunnen redden, vooral voor deze kwetsbare groep weggebruikers. Tegelijkertijd is er een grote behoefte aan bewustwording bij jongeren, zodat ze de gevaren van deze wegen beter leren inschatten. SWOV stelt dat preventieve maatregelen niet alleen wegen veiliger maken, maar ook bijdragen aan het verminderen van de impact van menselijke fouten, die bij een groot deel van de ongevallen een rol spelen. Dit vraagt om een gecombineerde aanpak van infrastructuur, regelgeving en educatie om het aantal verkeersslachtoffers blijvend te verlagen.

Roland en Erica kijken nu met verdriet en frustratie naar het gebrek aan veiligheidsmaatregelen op dergelijke wegen. Ze benadrukken hoe kleine verbeteringen, zoals betere verlichting en obstakelvrije bermen, levens kunnen redden. “We kunnen Kjell niet terughalen,” zeggen ze, “maar we hopen dat andere gezinnen niet hetzelfde moeten meemaken. Het is tijd dat er meer aandacht komt voor de gevaren van buitenwegen.”