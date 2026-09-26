VVD wil gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties verbieden

Als het aan de VVD ligt komt er een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Dat meldt Trouw. Denk aan doeken, maskers of helmen. Belangrijk punt is wel dat coalitiepartij D66 juist tegen zo'n verbod is. Ook burgemeesters en ambtenaren zien dit niet zitten.

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Volgens de krant wil de VVD het verbod zo snel mogelijk laten opnemen in de wet. Bij voorkeur zou dat begin volgend jaar zijn, wanneer het kabinet een voorstel naar de Kamer stuurt. In dat voorstel staan enkele aanpassingen van het demonstratierecht. Volgens Trouw is er in de Kamer al een meerderheid voor zo'n verbod.

Bij demonstraties wordt regelmatig gezichtsbedekkende kleding gedragen, zo ook bij de demonstratie in bovenstaande video.

'Gezichtsbedekking niet normaal'

VVD-Kamerlid Claire Martens-America vraagt zich af wat we als Nederlanders nog normaal moeten vinden. Met ook de recente gewelddadige rellen op het Malieveld in het achterhoofd, zegt ze tegen het dagblad: "Ik vind het in een rechtsstaat niet normaal dat jij met je gezicht bedekt, de bakstenen uit de grond kan trekken en naar de politie kan gooien." Volgens de VVD krijgen bestuurders met een verbod meer handvatten om demonstraties in goede banen te leiden.

D66 ziet niets in het vastleggen van zo'n verbod in de wet. Volgens de partij hebben burgemeesters al mogelijkheden om gezichtsbedekkende kleding te verbieden bij een demonstratie, als daar een goede reden voor is. Kamerlid Joost Sneller: "Ik hoor de VVD vaak zeggen dat ze het belangrijk vindt dat de politie en burgemeesters een eigen afweging kunnen maken. Hier is dat blijkbaar niet het geval."

Hoe vaak lopen demonstraties uit de hand?

Linkse partijen vinden dat met een totaalverbod de grondrechten te veel en onnodig worden beperkt. Onder meer het CDA, de ChristenUnie, de VVD en radicaal-rechtse partijen vinden juist dat een verbod passend is in deze gepolariseerde samenleving. Daarbij wordt gewezen op demonstraties die uit de hand lopen.

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) naar het demonstratierecht blijkt dat slechts een fractie van de protesten uit de hand loopt. Martens-America wijst volgens Trouw op een andere ontwikkeling: door de toename van het totale aantal demonstraties neemt volgens haar ook het aantal protesten toe dat uit de hand loopt.