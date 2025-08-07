Inspectie: veiligheidsregio's moeten zich beter voorbereiden op stroomuitval

De Inspectie Justitie en Veiligheid vindt dat veiligheidsregio's zich beter moeten voorbereiden op een grote en langdurige stroomuitval.

Uit onderzoek blijkt dat bij vijftien van de vijfentwintig regio's een concreet plan ontbreekt om als crisisorganisatie te blijven functioneren zonder stroom. De inspectie noemt dat "zorgelijk".

De veiligheidsregio's oefenen geregeld scenario's om zich voor te bereiden op de gevolgen van stroomuitval in hun gebied. Maar ze oefenen niet met elkaar op een grote stroomuitval die een paar dagen duurt.

Zuid-Europa

De inspectie verwijst daarbij naar de recente grote stroomstoring in delen van Spanje en Portugal. Die duurde enkele uren, maar de gevolgen waren direct merkbaar. Mobiele netwerken lagen eruit, waardoor bellen en internetten onmogelijk werd. Ziekenhuizen moesten overschakelen op noodaggregaten, het openbaar vervoer reed grotendeels niet meer en pinapparaten werkten niet.

De inspectie adviseert de veiligheidsregio's niet alleen binnen de eigen regio, maar ook op grote schaal met de andere regio's te oefenen. Ze moeten daarbij uitgaan van een stroomuitval die langer dan 48 uur duurt.

Binnen veiligheidsregio's werken verschillende diensten samen, zoals brandweer en rampen- en crisisbeheersing.

ANP