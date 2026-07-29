Abrupte sluiting kinderopvang treft tientallen gezinnen in Breukelen

Tientallen ouders in Breukelen zitten met de handen in het haar nadat kinderopvang Basker onverwacht aankondigde de deuren te sluiten. Al vanaf 1 september moeten zo'n zestig kinderen ergens anders worden opgevangen, maar volgens ouders is daar bijna geen plek voor. Ze vinden dat ze veel te laat zijn ingelicht en voelen zich in de steek gelaten. Ook de alternatieven die zijn aangeboden, liggen volgens hen veel te ver weg.

Ouders dreigen nu naar de rechter te stappen om de sluiting tegen te houden. De opvang zegt dat aanhoudende personeelstekorten de sluiting onvermijdelijk maken. "Door het aanhoudende personeelstekort wordt het steeds moeilijker om blijvend te voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen die aan kinderopvang worden gesteld", laat de woordvoerder van Basker Kinderopvang weten.

Hoe ouders naar deze beslissing kijken, zie je in bovenstaande video.