Geen partner, geen geld, geen huis: hierom blijven baby's uit

Nederland krijgt steeds minder kinderen, maar de oplossing ligt volgens veel mensen niet in een overheid die gezinnen actief gaat aanmoedigen om meer baby's te krijgen. Een ruime meerderheid wil vooral dat de basis op orde komt: een huis, genoeg geld en minder onzekerheid.

Uit onderzoek onder 2.162 leden van het Hart van Nederland-Panel blijkt dat 75 procent niet wil dat de overheid mensen stimuleert om meer kinderen te krijgen. Slechts 20 procent vindt dat wel een goed idee.

Waarom blijven kinderen uit?

De redenen om geen of niet meer kinderen te krijgen zijn vaak heel persoonlijk. Panelleden gaven een inkijkje in redenen waarom ze geen kinderen hebben of minder dan ze wilden. De belangrijkste reden lijkt te zijn dat mensen vaker vrijgezel zijn: 28 procent geeft het ontbreken van een partner als belangrijke reden.

Daarna volgen geld en onzekerheid. Voor 20 procent is een kind financieel niet haalbaar, 18 procent maakt zich zorgen over de toekomst. Ook vruchtbaarheidsproblemen (17 procent), gezondheidsproblemen (16 procent) en het ontbreken van een geschikte of betaalbare woning (14 procent) spelen mee. Voor veel mensen voelt het krijgen van een kind als iets dat pas kan als het leven een beetje stevig staat.

Eerst een betaalbaar huis

Als de overheid toch iets wil doen, weten Nederlanders vooral waar ze níet op zitten te wachten: geen campagne die zegt dat mensen meer kinderen moeten krijgen. Wel willen ze hulp bij de omstandigheden waarin gezinnen moeten leven.

Bovenaan staat het bouwen van meer betaalbare gezinswoningen, genoemd door 41 procent als belangrijke maatregel. Daarna volgt goedkopere kinderopvang, genoemd door 34 procent.

Ook meer financiële steun wordt vaak genoemd. 25 procent wil een hogere kinderbijslag of een hoger kindgebonden budget. 24 procent vindt dat starters en jonge gezinnen meer zekerheid moeten krijgen op werk en inkomen.