30 en vrijgezel? Dan krijg je in Brabant en Limburg een ossenfeest

Een vrijgezellenfeest kennen we allemaal wel. Vaak gehouden voor mensen die gaan trouwen. Maar steeds meer mensen in Nederland blijven langer vrijgezel. En dat is Brabant en Limburg blijkbaar ook een reden om een feestje te vieren. Als je hier de 30 bereikt, word je als 'os' bestempeld en krijg je een ossenfeest. Zo ook Jasper, de eeuwige vrijgezel uit de vriendengroep van Thijs.

De os verwijst naar een gecastreerde stier. Het dier wordt dan ook vaak als afgeschreven beschouwd en wordt om die reden als symbool gezien voor een eeuwige vrijgezel. In Nederland duurt het tegenwoordig wat langer voordat we gaan trouwen, zo stelt Jan Latten, Hoogleraar demografie: "Vroeger trouwde je in je begin twintiger jaren, maar dat is niet meer van deze tijd. Nu zijn we veel meer gesteld op onze zelfredzaamheid."

Die zelfredzaamheid houdt in dat je je eigen zaken op orde wil hebben voordat je serieus aan daten denkt. "Mensen doen steeds vaker een hogere opleiding waardoor ze langer studeren. Dan daten ze in die tijd wel, maar veel vaker is dit niet al te serieus", legt Latten uit.

Ossenfeest

De kans is volgens de hoogleraar dus groter om rond je 30e nog vrijgezel te blijven. Gebeurt dit wanneer je in Brabant of Limburg woont dan krijg je het zogenoemde Ossenfeest. Het lijkt in beginsel op een vrijgezellenfeest: je wordt verrast door je vriendengroep, je krijgt een gekke outfit aan en je gaat heel de dag gezellig drinken. Er zitten toch twee verschillen: je gaat niet trouwen en in Brabant moet je op de os in Sterksel gaan zitten. Een standbeeld dat er speciaal staat voor de ossenfeesten.

En zo is Jasper zaterdag dus aan de beurt. Hij is dit jaar 30 jaar geworden en is nog steeds vrijgezel. Zijn vrienden hebben hem daarom verrast en met een gekke outfit op het standbeeld gehesen, zo is te zien in de video boven dit artikel.