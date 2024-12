Single mannen hunkeren vaker naar liefdesrelatie

In romantische komedies zijn het vaak de vrouwen die snakken naar liefde, maar wat blijkt? In de praktijk is het juist andersom. Onderzoekers stellen dat mannen het hebben van een relatie een stuk belangrijker vinden dan vrouwen. "Mannen worden sneller verliefd."

Bij het analyseren van zeventig eerder uitgevoerde, losstaande, wetenschappelijke onderzoeken over seksuele verschillen in heteroseksuele relaties, zochten de onderzoekers naar de rode draad in de uitkomsten. Ze concluderen dat de man minder vaak degene is die de relatie beëindigt. Daarnaast heeft hij ook langer last van de 'break-up' dan zijn vrouwelijke ex-partner.

Actiever op zoek

Volgens hoogleraar psychologie Paul van Lange van VU Amsterdam, die het onderzoek uitvoerde in samenwerking met collega's van Humboldt Universiteit Berlijn en de Universiteit van Minnesota, is de uitkomst van hun onderzoek duidelijk: mannen hechten meer waarde aan het hebben van een relatie en zijn geregeld ook actiever op zoek naar verbintenis.

"Vrouwen kunnen beter alleen zijn", vertelt Van Lange aan Hart van Nederland. "Dat is verklaarbaar. Vrouwen uiten hun gevoelens meer bij vriendinnen en steunen elkaar meer. We zien dat mannen zich een stuk minder kwetsbaar opstellen bij hun vrienden. We zijn ook opgegroeid met het idee dat jongens minder snel emoties delen met jongens dan meisjes met meisjes. Deze norm is aanwezig en herkenbaar. Om hun emoties wél te kunnen delen zijn mannen meer afhankelijk van een vaste relatie." Dit verklaart ook het langere herstel na de relatiebreuk.

Relaties redden

"Het beeld in media, films en boeken is dat het voor vrouwen belangrijker is om een relatie te hebben. Maar als je kijkt naar gezondheidsvariabelen, zoals mentale gezondheid, fysieke gezondheid, levensverwachting, wordt de gezondheid van mannen meer beïnvloed door een vaste relatie," legt Van Lange uit.

Dit ziet ook relatietherapeut Joey Steur terug tijdens haar werk. "Er is een heel duidelijk beeld, maar in de praktijk zie ik vaak dat de man een vaste relatie wil of wil behouden. Dus dit onderzoek verbaast me ook niet", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Mannen neigen meer naar samen. Zij zoeken verbinding vaak in de intieme relatie. Vrouwen doen dat ook wel, maar ook in ander soort relaties."

Daarnaast ziet Steur ook een toename in mannen die zich melden bij haar praktijk om hun relaties te redden. "Mannen willen het juist heel graag goed doen en blijven zoeken naar oplossingen. De vrouw heeft vaak meer geduld, totdat iets knapt. Dan wil ze uit de relatie."