Onderzoek: mannen en vrouwen hebben ander ontbijt nodig om af te vallen

Wat je eet bij het ontbijt kan veel invloed hebben op je gezondheid en energie. En wat blijkt? Mannen en vrouwen hebben verschillende dingen nodig. Volgens een nieuw onderzoek van de Canadese University of Waterloo is een ontbijt met veel koolhydraten beter voor mannen, terwijl voor vrouwen het juist goed is om te ontbijten met veel vet.

Johan Muurlink, beter bekend als de Boterhammen-man, zorgt ervoor dat kinderen in Rotterdam altijd goed ontbijten. Dagelijks brengt hij boterhammen naar scholen waar kinderen in de klas zitten met een lege maag, zoals te zien in de bovenstaande reportage.

Het onderzoek keek naar hoe mannen en vrouwen eten verwerken. Bij mannen zorgt een koolhydraatrijk ontbijt, zoals bijvoorbeeld havermout of brood, ervoor dat hun stofwisseling goed op gang komt. Vooral als ze een tijdje niet hebben gegeten. Voor vrouwen werkt het anders: vetrijke maaltijden, zoals avocado's of eieren, helpen hen juist beter.

Volgens de onderzoekers slaan vrouwen na een maaltijd meer vet op dan mannen. Maar tijdens het vasten, bijvoorbeeld ’s nachts, verbranden vrouwen juist meer vet. Dit verschil is belangrijk om te begrijpen waarom mannen en vrouwen anders moeten eten als ze gewicht willen verliezen.

Kleine veranderingen, groot effect

Onderzoeker Stéphanie Abo legt uit dat kleine aanpassingen, zoals wat je eet bij het ontbijt, veel verschil kunnen maken. “Of je nu wilt afvallen, op gewicht wilt blijven, of gewoon meer energie wilt: je ontbijtkeuze is belangrijk,” zegt ze.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

In de toekomst willen de onderzoekers kijken naar nog meer factoren, zoals leeftijd, gewicht en de menstruatiecyclus, om voeding nog beter af te stemmen op ieder individu. Maar voor nu is de boodschap duidelijk: mannen en vrouwen hoeven niet hetzelfde te eten om gezond te blijven.