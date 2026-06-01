'Nederland krijgt steeds minder baby's: zorgen om dalend geboortecijfer'

Het aantal kinderen dat vrouwen in Nederland krijgen, blijft dalen. In 2024 lag het geboortecijfer in 93 procent van de gemeenten lager dan 10 jaar geleden. Gemiddeld kreeg een vrouw vorig jaar 1,43 kinderen, waar dat 10 jaar geleden nog 1,71 was, meldt het CBS. Volgens hoogleraar demografie Jan Latten is dat een zorgelijke ontwikkeling, schrijft het AD.

Voor een stabiele bevolkingsopbouw zouden vrouwen gemiddeld 2,1 kinderen moeten krijgen. Dat niveau wordt nog maar in enkele plaatsen gehaald, zoals in Urk en Staphorst.

In grote steden ligt het aantal geboortes juist veel lager. Latten ziet daarvoor een duidelijke verklaring. Veel jongeren wonen in steden als Amsterdam, Utrecht en Leiden, maar vertrekken zodra zij een gezin willen stichten. Een geschikte woning vinden blijkt daar vaak lastig, waardoor ze uitwijken naar omliggende gemeenten.

Het lage geboortecijfer heeft grote gevolgen voor later.