'Experts waarschuwen: minder verlof voor vaders door kabinetsplan'

Beleid

Vandaag, 10:20 - Update: 1 uur geleden

De plannen van het kabinet om verlof rond de geboorte van een kind aan te passen, kunnen zorgen voor meer ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vooral vaders zouden daardoor minder vaak thuisblijven. Dat zeggen onderzoekers tegen de NOS.

Volgens hen worden verlofuitkeringen voor ouders met midden- en hoge inkomens verlaagd, waardoor het financieel minder aantrekkelijk wordt voor vaders om verlof op te nemen.

Waarom minder verlof opnemen?

Vaders hebben op dit moment recht op ongeveer drieënhalve maand betaald verlof rond de geboorte van een kind. Ze kunnen dat direct na de geboorte opnemen, of bijvoorbeeld tijdelijk minder werken met doorbetaling.

Volgens onderzoeker Anne Roeters van het Sociaal en Cultureel Planbureau kan het verlagen van de vergoeding ervoor zorgen dat vaders vaker blijven werken. "Dit zal hoogstwaarschijnlijk ten koste gaan van het gebruik van verlof onder vaders", zegt zij tegen de NOS.

Omdat mannen gemiddeld meer verdienen dan vrouwen, kan het voor gezinnen financieel aantrekkelijker worden dat vooral moeders thuisblijven.

Plannen

Het kabinet wil de uitkeringen verlagen voor mensen die meer dan 5294 euro bruto per maand verdienen. Voor de hoogste inkomens kan de vergoeding volgens de plannen tot 926 euro lager uitvallen.

Volgens hoogleraar Mara Yerkes van de Universiteit Utrecht kan dat gevolgen hebben voor de verdeling van werk en zorg binnen gezinnen. "Het verlagen van de vergoeding zou een grote stap terug zijn in het licht van de grote investeringen die verschillende kabinetten de afgelopen tien jaar hebben gedaan om gendergelijkheid te bevorderen."

Minister Vijlbrief laat aan de NOS weten opnieuw naar de plannen te willen kijken.

Door Redactie Hart van Nederland

