Kamer zet streep door verbreding A27 bij Amelisweerd

De Tweede Kamer wil dat het kabinet het plan voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd intrekt. Een meerderheid van de Kamer steunde dinsdag een motie van GroenLinks-PvdA om te stoppen met het huidige plan, waarbij bomen zouden worden gekapt in het bosgebied bij Utrecht.

In plaats daarvan moet het kabinet aan de slag met een alternatief plan dat is opgesteld door de regio Utrecht. In dat voorstel gaat de maximumsnelheid omlaag en worden rijstroken slimmer benut. Daardoor kan de bestaande tunnelbak blijven liggen en hoeft het bos niet te verdwijnen. Volgens de indieners is dit plan bovendien goedkoper en sneller uitvoerbaar.

Steun uit regio en milieuhoek

De regio Utrecht reageert positief op het Kamerbesluit. Gemeente en provincie laten weten blij te zijn dat een Kamermeerderheid het belang van het behoud van Amelisweerd onderschrijft. „In de afgelopen jaren hebben wij steeds duidelijk gemaakt dat het voor ons van groot belang is dat het unieke bos van Amelisweerd behouden blijft”, laat de regio weten. Wel wil Utrecht met het Rijk in gesprek blijven over de bereikbaarheid van de regio.

Ook milieuorganisaties zijn verheugd. Natuur & Milieu noemt het besluit een „wijs besluit” en spreekt van een breed gedragen plan dat samen met inwoners en maatschappelijke organisaties is opgesteld. Volgens de organisatie was het oorspronkelijke verbredingsplan onnodig duur en kunnen files op een slimmere manier worden aangepakt. Milieudefensie spreekt van „geweldig nieuws” en noemt het besluit „een overwinning van al die mensen die jarenlang samen hebben gestreden”.

Jarenlange strijd

Indiener Habtamu de Hoop van GroenLinks-PvdA spreekt in een verklaring van „een grote overwinning na een strijd van bijna twintig jaar”. Volgens hem kiest de Kamer met dit besluit voor natuurbehoud én voor een verstandige besteding van belastinggeld. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener (PVV) had het alternatieve plan eerder afgewezen, omdat hij het volgens hem onveilig vond.