Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kamer zet streep door verbreding A27 bij Amelisweerd

Beleid

Vandaag, 17:55

Link gekopieerd

De Tweede Kamer wil dat het kabinet het plan voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd intrekt. Een meerderheid van de Kamer steunde dinsdag een motie van GroenLinks-PvdA om te stoppen met het huidige plan, waarbij bomen zouden worden gekapt in het bosgebied bij Utrecht.

In plaats daarvan moet het kabinet aan de slag met een alternatief plan dat is opgesteld door de regio Utrecht. In dat voorstel gaat de maximumsnelheid omlaag en worden rijstroken slimmer benut. Daardoor kan de bestaande tunnelbak blijven liggen en hoeft het bos niet te verdwijnen. Volgens de indieners is dit plan bovendien goedkoper en sneller uitvoerbaar.

Steun uit regio en milieuhoek

De regio Utrecht reageert positief op het Kamerbesluit. Gemeente en provincie laten weten blij te zijn dat een Kamermeerderheid het belang van het behoud van Amelisweerd onderschrijft. „In de afgelopen jaren hebben wij steeds duidelijk gemaakt dat het voor ons van groot belang is dat het unieke bos van Amelisweerd behouden blijft”, laat de regio weten. Wel wil Utrecht met het Rijk in gesprek blijven over de bereikbaarheid van de regio.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ook milieuorganisaties zijn verheugd. Natuur & Milieu noemt het besluit een „wijs besluit” en spreekt van een breed gedragen plan dat samen met inwoners en maatschappelijke organisaties is opgesteld. Volgens de organisatie was het oorspronkelijke verbredingsplan onnodig duur en kunnen files op een slimmere manier worden aangepakt. Milieudefensie spreekt van „geweldig nieuws” en noemt het besluit „een overwinning van al die mensen die jarenlang samen hebben gestreden”.

Jarenlange strijd

Indiener Habtamu de Hoop van GroenLinks-PvdA spreekt in een verklaring van „een grote overwinning na een strijd van bijna twintig jaar”. Volgens hem kiest de Kamer met dit besluit voor natuurbehoud én voor een verstandige besteding van belastinggeld. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener (PVV) had het alternatieve plan eerder afgewezen, omdat hij het volgens hem onveilig vond.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Domper voor automobilisten: verbreding Houtensebrug in A27 gaat niet door
Domper voor automobilisten: verbreding Houtensebrug in A27 gaat niet door
Gemeente wil drukke snelweg A27 aanpakken zonder verbreding: 'Maximumsnelheid naar 80 km/u'
Gemeente wil drukke snelweg A27 aanpakken zonder verbreding: 'Maximumsnelheid naar 80 km/u'
Ministerie gaat toch voor omstreden verbreding A27 bij Amelisweerd
Ministerie gaat toch voor omstreden verbreding A27 bij Amelisweerd
Clash in coalitie over uitbreiding A27 bij Utrecht: 'Wat is de handtekening van D66 nog waard?'
Clash in coalitie over uitbreiding A27 bij Utrecht: 'Wat is de handtekening van D66 nog waard?'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.