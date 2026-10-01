Terugkeerregeling asielzoekers definitief goedgekeurd door EU

De terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers is donderdag definitief goedgekeurd door de EU-ministers van Asiel en Migratie. Volgens minister Bart van den Brink is het een "historische dag", omdat het besluit de juridische basis legt voor terugkeercentra in landen buiten de EU.

Nederland werkt met Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland hierin samen. Ze willen begin volgend jaar zo'n uitzetcentrum operationeel hebben.

Land voor terugkeercentrum nog onbekend

Net zoals de Duitse minister noemde Van den Brink niet het land waarmee gesprekken worden gevoerd. Naar verluidt gaat het om Rwanda en/of Oeganda. Volgende maand komen de ministers weer bij elkaar.

Het maken van afspraken "is net zo ingewikkeld als we aan het begin dachten, maar niet onoplosbaar", zei Van den Brink.

In bovenstaande video legt politiek verslaggever Jeanneau van Beurden uit hoe belangrijk deze beslissing is.