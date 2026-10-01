OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Terugkeerregeling asielzoekers definitief goedgekeurd door EU

Beleid

Vandaag, 16:07

De terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers is donderdag definitief goedgekeurd door de EU-ministers van Asiel en Migratie. Volgens minister Bart van den Brink is het een "historische dag", omdat het besluit de juridische basis legt voor terugkeercentra in landen buiten de EU.

Nederland werkt met Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland hierin samen. Ze willen begin volgend jaar zo'n uitzetcentrum operationeel hebben.

Land voor terugkeercentrum nog onbekend

Net zoals de Duitse minister noemde Van den Brink niet het land waarmee gesprekken worden gevoerd. Naar verluidt gaat het om Rwanda en/of Oeganda. Volgende maand komen de ministers weer bij elkaar.

Het maken van afspraken "is net zo ingewikkeld als we aan het begin dachten, maar niet onoplosbaar", zei Van den Brink.

In bovenstaande video legt politiek verslaggever Jeanneau van Beurden uit hoe belangrijk deze beslissing is.

Door ANP

Lees ook

Nederland werkt met EU-landen aan terugkeerhubs voor afgewezen asielzoekers
Beleid
Nederland werkt met EU-landen aan terugkeerhubs voor afgewezen asielzoekers
Faber wil eigen koers varen als EU-migratiebeleid faalt
Beleid
Faber wil eigen koers varen als EU-migratiebeleid faalt
OVV: asielkinderen lopen ernstige risico's in noodopvang
Beleid
OVV: asielkinderen lopen ernstige risico's in noodopvang
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.