Nederland werkt met EU-landen aan terugkeerhubs voor afgewezen asielzoekers

Nederland gaat samen met een aantal andere EU-landen werken aan zogenoemde terugkeerhubs voor afgewezen asielzoekers buiten de Europese Unie. Dat zei minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink in Brussel. Het gaat om een kopgroep bestaande uit Nederland, Oostenrijk, Griekenland, Duitsland en Denemarken, aldus Van den Brink na een vergadering met zijn Europese ambtgenoten.

Wat zijn terugkeerhubs? Terugkeerhubs zijn opvangcentra buiten de Europese Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers, ook gezinnen met kinderen, tijdelijk worden ondergebracht in afwachting van hun terugkeer naar het land van herkomst. Het kabinet ziet deze centra als een soort tussenstation dat de uitzetting van afgewezen migranten moet versnellen en moet voorkomen dat zij illegaal in Europa blijven.

Het plan van het vorige kabinet om een terugkeerhub in Oeganda te realiseren, is door het kabinet-Jetten van tafel gehaald. "Maar we gaan zeker door op dat pad van terugkeerhubs", zei Van den Brink. Nederland onderzoekt nu met welke landen buiten de EU afspraken kunnen worden gemaakt over de opvang van afgewezen asielzoekers. "Daar doen we nu nog geen mededelingen over, maar we zijn zeker ambitieus op dat vlak", aldus de minister.

Laatst greep de ME nog in bij een azc-protest in Bleskensgraaf, zoals te zien in deze video:

1:03 ME grijpt in bij azc-protest Bleskensgraaf

Volgens Van den Brink gaan de vijf landen ook onderling afstemmen wie met welke landen contact kan leggen of al ingangen heeft. "Dat is zeker iets wat we gezamenlijk gaan doen." Als de samenwerking succesvol blijkt, kunnen ook andere geïnteresseerde lidstaten zich bij het initiatief aansluiten.

Randvoorwaarde

Een belangrijke randvoorwaarde is dat de mensenrechten van migranten worden gewaarborgd, benadrukte Van den Brink. "Daarom is het goed dat ook de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR betrokken worden bij de realisatie van de hubs." Over mogelijke landen waar zulke centra kunnen komen, deed de minister geen uitspraken.

Uit onderzoek van denktank Clingendael, dat vorige maand verscheen, blijkt dat het opzetten van dergelijke terugkeerhubs 'niet eenvoudig' is. Een belangrijk probleem is dat slechts enkele landen bereid zijn zulke centra te huisvesten. Omdat er weinig potentiële kandidaten zijn, kunnen zij hoge eisen stellen, terwijl EU-landen juist minder onderhandelingsruimte hebben, concludeerden de onderzoekers in het rapport dat op verzoek van het ministerie werd opgesteld.