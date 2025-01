Faber wil eigen koers varen als EU-migratiebeleid faalt

Minister Marjolein Faber (PVV, Asiel en Migratie) is niet van plan te wachten op Brussel als het Europese migratiebeleid niet de door haar gewenste koers volgt. Tijdens een overleg in Warschau liet ze weten dat Nederland desnoods zelf strengere maatregelen neemt. De bijeenkomst stond in het teken van strengere terugkeerregels voor uitgeprocedeerde en illegale asielzoekers.

Eind vorig jaar begon minister Faber met de tijdelijke terugkeer van grenscontroles op enkele grensovergangen. In de bovenstaande video vertelt ze dat ze verwacht dat deze controles mensensmokkel en illegale migratie kunnen voorkomen.

Faber benadrukte dat samenwerking met de EU belangrijk is, maar niet ten koste van nationale controle. "Natuurlijk willen we samenwerken, maar het gaat om de gezamenlijke doelen die wij kunnen bereiken. Op het moment dat het Europees niet gaat zoals ik wil, dan moet je gewoon je nationale plan ook maken", verklaarde de minister na afloop van het beraad.

'Profiteren waar mogelijk, maar eigen opties openhouden'

Volgens Faber zal Nederland, waar mogelijk, profiteren van Europese samenwerking, maar het land moet ook zijn eigen opties openhouden. "Als ik een bepaald doel beter, sneller en makkelijker via de EU kan bereiken, dan zal ik dat niet nalaten", stelde ze. Dit duidt erop dat de minister pragmatisch kijkt naar de mogelijkheden binnen de EU, maar zich niet afhankelijk wil maken van Brusselse besluitvorming.

Het overleg in Warschau richtte zich vooral op het aanscherpen van terugkeerprocedures. Veel Europese landen kampen met problemen bij het uitzetten van asielzoekers die geen recht hebben op verblijf. Nederland wil volgens Faber sneller en effectiever handelen op dit vlak, desnoods zonder Europese steun.

'EU moet optreden als een blok'

In het discussiestuk van het Pools voorzitterschap van de EU, waarover de ministers woensdag overlegden, wordt benadrukt dat het belangrijk is dat de EU-lidstaten als een blok optreden. Als lidstaten zelf overeenkomsten sluiten met andere landen, bestaat het risico dat de regeringen van deze landen steeds meer voorwaarden gaan stellen aan het terugnemen van asielzoekers. Daarmee zou "de positie van de lidstaten en de Europese Unie als geheel worden verzwakt", waarschuwt voorzitter Polen.

Nederland heeft onder andere met Marokko afspraken gemaakt over het terugnemen van asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven. Met Algerije is Faber hierover in gesprek.

