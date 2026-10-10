Na nacht in regen geen asielzoekers meer buiten gezien in Ter Apel

Op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel lagen zaterdagochtend geen asielzoekers te slapen. Dat zag een verslaggever van het ANP rond 06.15 uur. Een nacht eerder moesten nog twintig asielzoekers buiten in de regen overnachten door een tekort aan opvangplekken (zie bovenstaande video).

Het Rode Kruis hield er rekening mee dat ook de daaropvolgende nachten mensen buiten zouden moeten slapen. Maar daar lijkt in de nacht van vrijdag op zaterdag geen sprake van te zijn geweest.

Nachtopvang zit vol

Vrijdagavond werden ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar nachtopvanglocaties in Warffum en Zuidwolde gebracht. Daarmee zitten beide opvanglocaties vol.

Zaterdagochtend worden de mensen weer teruggebracht naar de dagopvang van het Rode Kruis op het terrein bij het aanmeldcentrum. Daar is eveneens plek voor maximaal 150 mensen.

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Nieuwe opvang in Beilen

Vanaf maandag komt er een nieuwe nachtopvang in het Drentse Beilen. De gemeente Midden-Drenthe neemt de opvang over en stelt op een evenemententerrein tenten beschikbaar.

Daar kunnen tweehonderd mensen overnachten. De opvang blijft volgens de gemeente beschikbaar tot 25 januari.