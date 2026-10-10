OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Na nacht in regen geen asielzoekers meer buiten gezien in Ter Apel

Beleid

Vandaag, 08:54

Link gekopieerd

Op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel lagen zaterdagochtend geen asielzoekers te slapen. Dat zag een verslaggever van het ANP rond 06.15 uur. Een nacht eerder moesten nog twintig asielzoekers buiten in de regen overnachten door een tekort aan opvangplekken (zie bovenstaande video).

Het Rode Kruis hield er rekening mee dat ook de daaropvolgende nachten mensen buiten zouden moeten slapen. Maar daar lijkt in de nacht van vrijdag op zaterdag geen sprake van te zijn geweest.

Nachtopvang zit vol

Vrijdagavond werden ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar nachtopvanglocaties in Warffum en Zuidwolde gebracht. Daarmee zitten beide opvanglocaties vol.

Zaterdagochtend worden de mensen weer teruggebracht naar de dagopvang van het Rode Kruis op het terrein bij het aanmeldcentrum. Daar is eveneens plek voor maximaal 150 mensen.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Nieuwe opvang in Beilen

Vanaf maandag komt er een nieuwe nachtopvang in het Drentse Beilen. De gemeente Midden-Drenthe neemt de opvang over en stelt op een evenemententerrein tenten beschikbaar.

Daar kunnen tweehonderd mensen overnachten. De opvang blijft volgens de gemeente beschikbaar tot 25 januari.

Door ANP

Lees ook

Geen plek in Ter Apel: twintig asielzoekers moesten buiten in de regen slapen
Beleid
Geen plek in Ter Apel: twintig asielzoekers moesten buiten in de regen slapen
COA slaat alarm: acuut honderden extra opvangplekken nodig
Beleid
COA slaat alarm: acuut honderden extra opvangplekken nodig
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.