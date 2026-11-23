Het stroomnet in Nederland kampt al langer met overbelasting. In 2024 begon de overheid daarom de campagne De knop moet om, waarmee mensen werden aangespoord om hun energieverbruik aan te passen. Nu komt de overheid opnieuw met een oproep: gebruik de wasmachine en vaatwasser buiten de piekuren en laad bijvoorbeeld je elektrische fiets op een ander moment op. Dat meldt NU.nl.

Eerder werd al bekend dat huishoudens volgend jaar gemiddeld 12 euro per maand meer gaan betalen voor hun energieaansluiting. Dat komt door de investeringen in het stroomnet. Meer daarover zie je in de video hierboven.

De piek in het stroomverbruik ligt momenteel tussen 16.00 en 21.00 uur. De overheid wil dat huishoudens hun stroomverbruik meer over de dag verspreiden. Zo worden mensen opgeroepen om bijvoorbeeld 's ochtends hun wasmachine of vaatwasser aan te zetten.

Risico op storingen

Het stroomnet wordt op verschillende plekken uitgebreid, onder meer door dikkere stroomkabels in de grond aan te leggen. Dat kost tijd en lost de bestaande problemen niet direct op. Als veel mensen op dezelfde momenten stroom gebruiken, kan het netwerk overbelast raken en kunnen storingen ontstaan.

De problemen met het stroomnet hebben ook gevolgen voor de woningbouw. In september meldde Netbeheer Nederland dat er voor bijna de helft van de stroomaansluitingen die voor zo'n 600.000 geplande nieuwbouwwoningen zijn aangevraagd, op dat moment geen ruimte was.

Stroom gebruiken tijdens piekuren mogelijk duurder

Naast de oproep om het stroomverbruik te spreiden, liggen er ook plannen om stroomgebruik tijdens drukke momenten duurder te maken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) presenteerde in oktober een voorstel waarbij huishoudens meer gaan betalen voor het gebruik van het stroomnet tijdens piekuren. Op rustigere momenten zouden de tarieven juist lager worden.

Volgens de ACM kan ruim de helft van de huishoudens met het voorstel goedkoper uit zijn. De nieuwe tarieven zouden voor huishoudens vanaf 2029 moeten gelden.