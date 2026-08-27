'Strenger Europees asielbeleid zorgt nog niet voor flinke daling instroom'

Het nieuwe EU Asiel- en Migratiepact heeft nog niet geleid tot een flinke daling van de asielinstroom. Dat meldt De Telegraaf donderdag op basis van nieuwe cijfers. De strengere Europese asielregels zorgen dus niet meteen voor een schokeffect en minder drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

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Het migratiepact werd ruim twee maanden geleden ingevoerd. Volgens de krant blijkt uit de eerste cijfers dat de asielinstroom in Nederland licht is gedaald ten opzichte van de eerste maanden van dit jaar. In juli kwamen bijna tweeduizend eerste asielaanvragen binnen en waren er daarnaast ongeveer duizend nareizigers.

Het Europese asielstelsel is sinds de invoering van het migratiepact op papier flink strenger geworden. Het is de bedoeling dat asielzoekers al aan de buitengrenzen worden gescreend en in bepaalde gevallen een grensprocedure doorlopen. Daarnaast is nareis in bepaalde gevallen lastiger geworden en moeten asielprocedures sneller verlopen.

Lange termijn

De Immigratie- en Naturalisatiedienst had al voorzien dat de nieuwe aanpak niet meteen zou leiden tot minder asieldruk in Nederland. Dus de lichte daling komt niet direct als een verrassing. Dit komt onder andere doordat meerdere EU-landen nog druk bezig zijn met het in orde maken van het migratiepact.

Op langere termijn hoopt het IND dat de situatie zal verbeteren en het aantal aanvragen in Nederland gaat afnemen.