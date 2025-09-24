Strenge asielwetten dreigen immigratiedienst te overbelasten

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waarschuwt opnieuw dat de komst van nieuwe asielwetten de dienst verder zal overbelasten. Uit een uitvoerige doorlichting blijkt dat zowel het tweestatusstelsel als de asielnoodmaatregelenwet voor "veel extra werk" gaan zorgen. Volgens de IND levert dat "een zorgelijk beeld op", terwijl de dienst nu al moeite heeft om het Europese migratiepact uit te voeren.

Het CDA stemde eerder in de Tweede Kamer tegen de wet over het tweestatusstelsel. De partij vreest dat de uitvoerbaarheid grote problemen gaat opleveren. Maar de christendemocraten zagen een kleine kans dat het oordeel in de Eerste Kamer zou veranderen na deze uitvoeringstoets.

Een meerderheid van de Eerste Kamer is nog onzeker, legde politiek verslaggever Jeanneau van Beurden eerder uit:

0:48 Meerderheid voor asielnoodmaatregelenwet na toezegging Van Weel

Ook bij de asielnoodmaatregelenwet zette het CDA vraagtekens. De partij maakte bezwaar tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, een late toevoeging aan de wet. Nadat het kabinet beloofde dat punt aan te passen, liet het CDA doorschemeren alsnog voor te kunnen stemmen in de Eerste Kamer.

Tweestatusstelsel

De wet over het tweestatusstelsel regelt dat asielzoekers worden opgedeeld in twee groepen, waarvan er een minder rechten krijgt. De asielnoodmaatregelenwet zorgt er onder meer voor dat asielvergunningen voor onbepaalde tijd worden afgeschaft. Ook wordt de maximale duur van tijdelijke vergunningen verkort van vijf naar drie jaar.

Demissionair asielministers Mona Keijzer (BBB) en David van Weel (VVD) "erkennen dat de invoering van deze wetten gevolgen heeft voor de uitvoering in de asielketen", meldt een ministeriewoordvoerder. Daarom vinden ze het "van belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt omtrent deze wetten, zodat de IND daarna ook zo snel mogelijk met de implementatie daarvan kan beginnen".

ANP